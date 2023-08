Grande Fratello | tra gli scartati anche Giorgio Manetti di Uomini e Donne RUMOR

Circolano nuovi rumor sul cast della prossima edizione delVip , il cui inizio (datato 11 settembre ) in prima serata su Canale 5 è ormai imminente. Non solo Grecia Colmenares e Claudia Koll , ma al noto reality Mediaset è stato accostato ...Condifficoltà gli agenti della polizia intervenuti sul posto sono riusciti a sedare la ... Ildel portatore di handicap avrebbe organizzato la vendetta coinvolgendo i suoi amici. Il ...Ex volto dele tra i parrucchieri più amati dai vip, è giusto menzionare Kikò Nalli , ex marito dell'opinionista di canale cinque Tina Cipollari . Quest'ultimo, come ben ricordiamo partecipò nel ...

Per la prossima edizione del Grande Fratello è possibile che tra i vip nella Casa rivedremo anche una nota attrice degli anni '90 Ecco cosa sappiamo!Secondo una recente indiscrezione pare che Alvaro Vitali potrebbe essere uno dei concorrenti del Grande Fratello.