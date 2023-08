Grande Fratello 8 | tre famose cantanti nel cast? La verità che lascia senza parole

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 21 agosto 2023) La nuova edizione delscalda i motori in vista dell’imminente partenza. Ilè completo, sia sul fronte vip che su quello nip, motivo per cui stanno emergendo man mano i concorrenti che varcheranno la porta rossa. L’attenzione si focalizza soprattutto sui vipponi, di cui tre di questi sarebbero. Tuttavia, il loro nome non è ancora emerso, il che ha spinto a capirci di più su chi farà davvero il suo ingresso nella casa di Cinecittà.8: Fiordaliso non ci sarà? Uno dei primi nomi accostati alla nuova edizione delè quello di Fiordaliso. La nota cantante era stata data per certa neldei vipponi, ma nelle ultime ore più di qualcuno ha sostenuto che non farà più parte del ...