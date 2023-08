Granchio blu | il ministro Lollobrigida in cucina | «Cucinatelo | è ottimo per la sua carne» video

(Di lunedì 21 agosto 2023) Comprare ilblu, che infesta i mari italiani, erlo: è il messaggio che Francescodell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, invia con unpubblicato su Facebook.blu, le parole di«Sono andato in una bella pescheria barese, ho comprato questi granchi per poteri gustare e poterli proporre a tutti quelli che vorranno aiutarci a diminuirne la presenza nei nostri mari. Questo è ilblu, sta infestando le nostre acque, non ha un predatore naturale nei nostri mari. È un animale che ha grandissime proprietà, èper la sua», dice il, mostrando i crostacei in. LEGGI ...

"Oggi mangiamo, eccezionale", scrive lui sui social. La foto arriva nei giorni del dibattito sulla specie infestante, ritenuta dalle associazioni dei pescatori aggressiva verso l'...Articoli più letti Cos'è ilche sta invadendo l'Italia di Kevin Carboni A che punto è la muraglia di alberi per frenare il deserto in Africa di Gianluca Schinaia 46 anni fa partivano le ...Il ministro si fa vedere davanti ai fornelli con in mano proprio unappena comprato in una pescheria barese. Il ministro spiega i motivi per i quali in questo momento è importante ...

Negli ultimi 10 anni il granchio blu (Callinectes sapidus), specie originaria delle coste atlantiche, è approdata nei mari della penisola ...Ma quale chance, il granchio blu rappresenta “un dramma” per tantissimi pescatori e ora “serve che il Governo nazionale riconosca questa emergenza e finanzi adeguatamente le misure per sconfiggerla”.