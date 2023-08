Governo | Napoli Az | ‘per Meloni problema è legge di bilancio | non Vannacci’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 21 agosto 2023) Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Petardi, tric-trac e palline scoppiettanti se ne vedranno ogni giorno da qui a ottobre. Tanto fumo e tanto rumore ma nessuna sostanza, solo nella speranza che tanta confusione sia utile alla presidenteper schermare il veroche deve affrontare lei e che pagheranno gli italiani: come scrivere unadiche si annuncia di lacrime amare. Come spiegare agli italiani che ilpreferisce dare 15 euro in più con il taglio del cuneo fiscale ma farti pagare ticket di 70-80 euro se devi fare un’ecografia in un ambulatorio privato perché alla Asl si aspettano mesi e ilnon ha soldi o non vuole finanziare l’Ssn”. Lo dichiara in una nota Osvaldo, della segreteria nazionale di Azione.“Su questioni come il ...