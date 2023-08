(Di lunedì 21 agosto 2023) Un finale pazzesco per un torneo incredibile. Nell’ultimo round del BMWabbiamo probabilmente assistito ad una delle imprese della stagione del PGAha vinto il torneo mettendo insieme un incredibile giro da 61 colpi, centrando sette birdie nelle ultime nove buchendo posizioni su posizioni fino alla vetta della classifica. Il punteggio finale per il norvegese è un -17 che gli permette di superare Scottie Scheffler e Matthew Fitzpatrick, entrambi fermi a -15 dopo un torneo di enorme qualità. Lo stessoha parlato di quello odierno come del “miglior round della sua vita”, un vero capolavoro che lo porta al secondo posto nella classifica di FedEx Cup quando manca un solo torneo alla fine. Il primo posto della ...

Ma Francesco Molinari ha scritto pagine storiche delitaliano distinguendosi anche come primo ... in Scozia), il suo anno d'oro, impreziosito pure dall'exploit nel BMWChampionship (a ...Ma Francesco Molinari ha scritto pagine storiche delitaliano distinguendosi anche come primo ... in Scozia), il suo anno d'oro, impreziosito pure dall'exploit nel BMWChampionship (a ...Dopo il calcio, con i maxi - investimenti per reclutare campioni dall'Europa, e ilcon il nuovo circuito Liv capace di strappare un'intesa al tradizionaleTour, la nuova frontiera potrebbe ...

Golf, PGA Tour: Viktor Hovland da sogno! Rimonta folle e vittoria al BMW Championship 2023 OA Sport

Al termine di un’altra giornata di golf al massimo livello, va in archivio il terzo giro del BMW Championship 2023, secondo appuntamento dei playoffs di FedEx Cup. Le grandi stelle della stagione non ...Aristocrazia del golf nel gruppetto dei quinti a -5: Harris English, Rickie Fowler, Justin Rose ed i primi due del ranking mondiale Scottie Scheffler e Rory McIlroy, Dopo aver chiuso in testa il primo ...