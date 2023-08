Golf | per la Ryder Cup di Guidonia giro d’affari da mezzo miliardo ma si arruolano 1 600 “volontari” a costo zero

(Di lunedì 21 agosto 2023) Migliaia diper far fronte alla gestione di un evento con unpotenziale di diverse centinaia di milioni di euro. Stiamo parlando dellaCup 2023, la più importante manifestazione internazionale di, nonché il terzo appuntamento sportivo più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di Calcio, che si svolgerà a fine settembre negli spazi del Marco Simone& Country Club di, circolo romano di proprietà della famiglia Biagiotti. “Quello che ci prepariamo ad ospitare è un evento stratosferico, che porterà benefici all’Italia. LaCup lascerà tanto sotto il punto di vista sportivo, del turismo, con gli alberghi della Capitale già pieni in vista di un appuntamento planetario”, dichiarava nel 2022 ...

Pagani Utopia debutta negli Stati Uniti presso l'esclusivo Quail Lodge &Club. La nuova Hypercar racconta un'idea automobilistica visionaria e in controtendenza. L'... Tutto questoassicurare ...Domenica scorsa, infatti, i rossoblù sono stati superati2 - 0 dai padroni di casa, che hanno ...] Navigazione articoli Arenzano, al via le ronde cinofile nell'area deldella Pineta Calcio, la ......il servizio notturno di ronde con l'ausilio di cani addestrati all'interno dell'area deldella ...Gianluca Firpo Articoli correlati Attualità Genova Sciopero del trasporto locale in Liguria4 ...

Il ricordo di Teo Soldati Torneo di golf per la ricerca La Provincia di Como

Golfisti da tutta Italia si sono dati battaglia al Royal Golf La Bagnaia per conquistare punti validi per la finale mondiale della World Amateur Golf Challenge. Il modenese Pietro Trenti ha vinto con ...Un finale pazzesco per un torneo incredibile. Nell'ultimo round del BMW Championship 2023 abbiamo probabilmente assistito ad una delle imprese della stagione del PGA Tour: Viktor Hovland ha vinto il t ...