Gli utenti che utilizzano la funzione “blocco” e le implicazioni sulla sfera emotiva nell’utilizzo dei social

(Di lunedì 21 agosto 2023) Oggi, buona parte della nostra vitasi svolge non soltanto in ambienti offline, ma anche online. Nel corso del lockdown del 2020, anzi, per chi non ha avuto la fortuna di condividere uno spazio con un congiunto, la vitadigitale era l’unica possibile. Con una conseguente incidenza, soprattutto tra i più giovani, nell’esasperazione delle diverse sfumature dell’ampio fenomeno degli hikikomori. Va da sé che le regole del bon ton online si accompagnano, di pari passo, a delle funzionalità tecniche che inetwork mettono a disposizione. Come rispondere, come non rispondere, come seguire un personaggio di interesse, come defollowarlo o – addirittura – come bloccarlo. Nel Galateo deinetwork quest’ultima azione risponde a delle esigenze ben specifiche: quando una persona ha un modo di fare ...