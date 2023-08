Giulia De Lellis | lo sfogo sui social dopo il dolore vissuto | Non c' è rispetto per la sofferenza altrui

(Di lunedì 21 agosto 2023)Deha condiviso suiun post per commemorare la scomparsa del suo cagnolino, ma non ha saputo trattenere l'amarezza di fronte agli insulti ricevuti. Ecco cosa ha commentato!

Deha condiviso sui social la notizia della perdita del suo cagnolino, postando anche un lungo messaggio di addio al fedele compagno di tanti anni vissuti insieme. Tuttavia, l'ex volto ...L'influencer fatica a metabolizzare il lutto e si prende una pausa dai social mentre l'ex scrive un messaggio al cucciolo venuto a mancare: 'Fai buon ...Sono giorni difficili perDe: nella serata di ieri l'influencer ha detto addio a Tommy , il suo cane, che da diverso tempo stava lottando contro dei gravi problemi di salute. Nonostante il momento delicato, gli ...

Giulia De Lellis, il suo cane muore mentre lei è a Ibiza. Insulti sui social: «Non dovevi partire» Corriere della Sera

Giulia De Lellis ha condiviso sui social un post per commemorare la scomparsa del suo cagnolino, ma non ha saputo trattenere l'amarezza di fronte agli insulti ricevuti. Ecco cosa ha commentato!L’influencer ha annunciato la perdita del suo amico a quattro zampe sui social, ma non sono mancate le critiche ...