Gita tragica in Molise | Elia | 32enne campana | scivola lungo un sentiero e muore

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 21 agosto 2023) Si chiamaCaroccia, ladi Nocera Inferiore (Salerno) morta dopo essereta in una Roccamandolfi, un paesino in Val di Rabbi, località nota per il suo ponte tibetano. L’allerta è giunto intorno alle 14 di ieri, allorquando la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.