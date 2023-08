Giorgia Meloni | lo scatto sui social scatena una bufera | il dettaglio non passa inosservato

Leggi su tvzap

(Di lunedì 21 agosto 2023). . Proseguono le vancanze del Premierin Puglia. Il Presidente del Consiglio ha deciso di staccare per un po’ la spina dagli impegni lavorativi e di rifuggiarsi in una masseria insieme alla sua famiglia e a qualche amico intimo. In queste ore una foto della, postata dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, sta facendo discudere il popolo del web.Leggi anche: Kledi Kadiu, l’annuncio improvviso su: nessuno se lo aspettava Leggi anche: Turisti italiani scappano senza pagare il conto al ristorante, poi intervieneLeggi anche:, vacanza in Puglia: le novità in arrivo dalla masseria Leggi anche:...