(Di lunedì 21 agosto 2023) "La Commissione europea, rispetto a qualche anno fa, ha completamente cambiato paradigma rispetto ad esempio allagenerale che non si è applicata in questi anni per ildie ...

...di no, partirà dal primo gennaio 2024". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, intervenendo al Meeting di Rimini"Questa è la posizione negoziale italiana su cui siamo ......di no, partirà dal primo gennaio 2024'. Mef: 'non chiede la proroga dello stop della clausola' Il Mef ha precisato che 'il ministro non chiede la proroga della sospensione della ...che in Europa quando decideremo a settembre sulle nuove regole se ne tenga conto' conclude il ministro.affronta anche la questione Pnrr , sul quale il governo è andato avanti un po' ...

Giorgetti: spero la clausola Patto Stabilità non parta a gennaio Libero Tv

Rimini, 21 ago. (askanews) - "La Commissione europea, rispetto a qualche anno fa, ha completamente cambiato paradigma rispetto ad esempio alla clausola generale che non si è applicata in questi anni p ...Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al meeting di Rimini ... e aiutare famiglie e imprese nella trasformazione che stiamo vivendo. Spero che in Europa quando ...