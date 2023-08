Giorgetti mette le mani avanti sulla manovra | “Sarà complicata | non si potrà fare tutto” E invoca la clemenza dell’Ue sul patto di Stabilità | “Spero non riparta da gennaio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) La prossima legge di bilancio” e il governochiamato “a decidere delle priorità: non si“. A dirlo è il ministro dell’Economia Giancarlo, in un intervento in videocollegamento con il Meeting di Rimini. “Certamente dovremo intervenire a favore dei redditi medio bassi, ma dovremo anche usare le risorse a disposizione per promuovere la crescita. Questo è l’indirizzo” dice. Nelle scorse settimane, come raccontato pure dal Fatto Quotidiano, al ministeroha ricevuto i ministri per raccogliere le loro richieste. Lui ha ripetuto alla noia la cornice in cui l’esecutivo deve muoversi: prudenza e responsabilità. Inil conto della...