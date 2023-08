(Di lunedì 21 agosto 2023) "Noi come governo ci approcciamo alla legge di bilancio,una legge di bilancio, tutte lo sono. Siamo chiamati - poiché facciamo politica - a decidere delle priorità: non si...

"Noi come governo ci approcciamo alla legge di bilancio, sarà una legge di bilancio complicata, tutte lo sono.MILANO " Il ministro dell'Economia, Giancarlo, conferma le preoccupazioni di governo sulla fattibilità di unache arriva in un momento di rallentamento economico e con risorse limitate. E in particolare batte sul tema della ......chiarimenti successivi del Ministro dell'Economia e delle Finanzesono tuttavia riusciti a invertire parzialmente il trend, con un buon recupero il giorno successivo. Inoltre, tale...

Giorgetti, manovra sarà complicata, non si potrà fare tutto - Ultima ... Agenzia ANSA

Roma, 21 ago. (askanews) - "Noi come governo ci approcciamo alla legge di Bilancio. Sarà una legge di bilancio veramente complicata, tutte le leggi di ...Roma, 21 ago. (askanews) - "La prima cosa da fare per discutere di temi alti è non leggere i giornali e seguire il dibattito quotidiano. Da qualche giorno le ...