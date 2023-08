Giorgetti | Manovra complicata ma più sostegno ai redditi medio bassi

Leggi su agi

(Di lunedì 21 agosto 2023) AGI - "Sarà una legge di bilancio. Tutte le leggi di bilancio sono complicate, lo è stata anche quella dell'anno scorso. Siamo chiamati a decidere delle priorità. Non si potrà fare tutto. Certamente dovremo intervenire a favore dei, come abbiamo fatto con la decontribuzione, perché l'inflazione riduce enormemente il potere di acquisto ma dovremo anche utilizzare le risorse che sono a disposizione per promuovere la crescita e premiare chi lavora". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo, intervenuto in video collegamento al convegno "Sostenere lo sviluppo. Nuove politiche per un'economia innovativa" al Meeting di Cl a Rimini. Pensioni:, nessuna riforma tiene con la denatalità "Il tema della natalità è ...