Giorgetti | ' L' Europa deve tenere conto delle difficoltà dell' Italia' E sulle pensioni

Giancarlo, ministro dell'Economia, intervenendo al meeting di Rimini ha parlato della prossima legge ... Spero che inquando decideremo a settembre sulle nuove regole se ne tenga conto'. ......del tempo" perché "purtroppo siamo ancora in una fase di guerra inche influenza i dati fondamentali dell'economia, come l'inflazione", ha aggiunto. Nel corso del suo intervento,ha ...Secondo'il governo è responsabile, responsabile anche in termini finanziari, ma chiede all'di capire il senso della storia e del momento che stiamo vivendo, altrimenti diventa tutto ...

Il ministro Giorgetti sulle pensioni: "Nessuna riforma tiene con la denatalità di oggi" - Giancarlo Giorgetti: è un momento eccezionale, l'Europa non torni indietro - Giancarlo Giorgetti: è un momento eccezionale, l'Europa non torni indietro RaiNews

"Il tema della natalità è un tema fondamentale: non c'è nessuna riforma previdenziale che tiene nel medio-lungo periodo con i numeri della natalità che abbiamo oggi in questo Paese''. Lo afferma il ...Rimini, 21 ago. (askanews) - "La Commissione europea, rispetto a qualche anno fa, ha completamente cambiato paradigma rispetto ad esempio alla clausola generale che non si è applicata in questi anni p ...