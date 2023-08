Giorgetti avverte sulle pensioni | Con questi numeri I paletti della manovra

(Di lunedì 21 agosto 2023) «Sarà una legge di bilancio complicata. Tutte le leggi di bilancio sono complicate, lo è stata anche quella dell'anno scorso. Siamo chiamati a decidere delle priorità. Non si potrà fare tutto». Parlando in collegamento con il Meeting di Rimini il ministro dell'Economia Giancarlochiarisce che il percorsoprossima legge di bilancio richiederà delle scelte precise di politica finanziaria viste le risorse limitate a disposizione. Il governo di Giorgia Meloni ha stabilito tra le prioritàsua secondaeconomica la conferma del taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, per rendere strutturale una sforbiciata alle accise che consenta di mantenere circa 100 euro in più nelle buste paga per contrastare l'inflazione, attestata al 5,9% a luglio. «Il rinnovo del cuneo fiscale è una ...

Con la prossima legge di Bilancio 'non si potrà fare tutto',già il ministro dell'Economia, Giancarlo. Ma rassicura, intervenendo al Meeting di Rimini, che 'certamente dovremo intervenire a favore dei redditi medio bassi, come abbiamo fatto ...aggiunge: ' Noi come governo ci approcciamo alla legge di bilancio, sarà una legge di bilancio complicata, tutte lo sono. Siamo chiamati - poiché facciamo politica - a decidere delle ...Il ministro dell'Economia al meeting di Rimini preannuncia cautela in vista della prossima legge di bilancio e sulle pensioni: 'Con questa denatalità nessun sistema può reggere' Sullo stesso argomento: I due volti del governo Meloni, populista nelle cose minori e pragmatico su quelle essenziali Meloni: "La tassa alle ...

Pensioni, Giorgetti avverte: “Nessuna riforma tiene con questa natalità” Orizzonte Scuola

Siamo chiamati a decidere delle priorità. Non si potrà fare tutto». Parlando in collegamento con il Meeting di Rimini il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti chiarisce che il percorso della ...Il ministro dell’Economia al meeting di Rimini preannuncia cautela in vista della prossima legge di bilancio e sulle pensioni avverte: “Con questa denatalità nessun sistema può reggere” ...