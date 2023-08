Giordano | “Napoli-Lindstrom | nessuna trattativa Ostacolo Lozano”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 21 agosto 2023)obiettivo del, ma serve prima la cessione di: al momento non ci sono trattative concrete per l’addio del messicano. CALCIOMERCATO. Jesperè un obiettivo dichiarato del, ma per arrivare al talento dell’Eintracht Francoforte serve prima la cessione di Hirving. Il messicano è in scadenza nel 2024 e non ci sono trattative per il rinnovo. Secondo quanto riporta Marcosu Calciomercato.it, al momento non ci sono però piste concrete per la cessione di. Né in Arabia Saudita né per un ritorno in Messico: ““, fanno sapere fonti vicine al club azzurro. Dunque, per quantopiaccia al ...