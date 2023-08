Giacomo Urtis sposa Fabrizio Corona | Sono innamorato | spero che non lo faccia per business

(Di lunedì 21 agosto 2023)ha dichiarato che sposerà: i due sarebbero stati anche i protagonisti di una promessa matrimoniale. Matrimonio in vista tra? Pare proprio di sì, a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate dal chirurgo plastico e riportate da Dagospia. Già in precedenza, l'ex concorrente del Grande Fratello aveva menzionato la sua relazione con l'ex re dei paparazzi. Nel programma televisivo Belve su Rai 2, condotto da Francesca Fagnani,aveva confessato di essersi invaghito di. Le confessioni dial Grande Fratello Vip 6 Nel corso del Grande Fratello Vip 6,aveva detto ...

Fabrizio Corona e Giacomo Urtis presto sposi “Matrimonio il prossimo anno” QUOTIDIANO NAZIONALE

