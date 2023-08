Giacomo Urtis e Fabrizio Corona si sposano | l’indiscrezione | le parole del chirurgo dei vip

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 21 agosto 2023) C’è un mistero nel mondo del gossip: pare chepossano presto convolare a nozze. È Dagospia, ovviamente, a lanciare lo scoop che sa di follia ma potrebbe non esserlo: che tra ildei vip ed il Re dei Paparazzi ci fosse stato in passato del tenero, si sapeva già ed i due si frequentano apparentemente come amici ancora oggi. La notizia arriva da Porto Cervo, doveha piantato per qualche settimana le tende nell’hotel dei micro vip, ovvero il Poltu Qualtu: nello stesso hotel sono passati infatti molti ex gieffini, influenze e ovviamente, che si è fatto vedere con(i due si sono anche fatti vedere in moto insieme in un video in cui il ...