Ghiacciai | temperature troppo calde | cresce il rischio valanghe

(Di lunedì 21 agosto 2023) Lunedì 21 e martedì 22 agosto saranno giornate talmente roventi che già adesso “tutti ialpini, a tutte le quote, sono sopra lo zero termico. E la situazione è abbastanza critica“. Lo afferma Claudio Tei, ricercatore e meteorologo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e del Consorzio meteo Lamma. Come è noto è in corso una nuova ondata di caldo che sta investendo il Centro Nord dell’Italia, a causa di un anticiclone sub tropicale, proveniente dall’Africa. Un nuovo anticiclone già ribattezzato Nerone. “I giorni più roventi che prevedono i modelli sono lunedì 21 e martedì 22 agosto con picchi di 38 gradi in alcune città e oltre 7 gradi sopra la media di questa stagione” sottolinea Tei. Sette gradi alle 9 del mattino, in questi giorni, alla Capanna Regina Margherita (4.554 mt), sul Monte Rosa. Foto Twitter @News24PiemonteSvolta meteo dal 27 agosto Le ...

Sul Monte Rosa il termometro ha sfiorato i 7 gradi oggi di temperatura massima ai 4.554 metri di altitudine ... quando il 3 luglio il crollo del seracco causò 11 vittime - ma il ghiaccio della ...S.O.S per gli iconici ghiacciai alpini: a tutte le quote è stato superato lo zero termico e non è affatto una notizia rassicurante ...