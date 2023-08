Ghiacciai | in Italia si stanno sciogliendo sempre più velocemente

(Di lunedì 21 agosto 2023) Sono quelli chefondendo più rapidamente in tutto l'arco alpino, calando del 13% in appena 10 anni. E l'estate del 2023 segna l'ennesimo colpo

commenta Il caldo continua a farsi sentire sull'. Nella giornata di martedì sono 16 le città da bollino rosso : Bologna, Bolzano, Brescia, ... tutti ialpini sopra lo zero Leggi Anche ......ondata di calore prevista sull': Bologna e Firenze da bollino rosso. A luglio registrato un eccesso di mortalità Domenica dai meteorologi del Cnr era arrivato l'allarme: " Tutti i...Temperatura massima anche ai 4.554 metri di altitudine alla Capanna Margherita del Monte Rosa, il rifugio più alto ...

Estate rovente, dalle città ai ghiacciai l'Italia si prepara a una settimana di caldo record: ecco quando sarà il picco Open

Negli ultimi tre giorni sono stati registrati zero gradi sopra ai 5.000 metri, e il rischio è che queste temperature mettano a rischio l’esistenza stessa dei ghiacciai ...Sorvegliata speciale è poi la Marmolada che rischia il record della massima a fine weekend: finora non era stato sotto stress termico come nel 2022 - quando il 3 luglio il crollo del seracco causò 11 ...