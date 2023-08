Getta figlie dal balcone | poi tenta il suicidio | paura in città

(Di lunedì 21 agosto 2023)le sue duedal, successivamenteil: momenti di grandequelli che si sono verificati inIl tutto è accaduto nella giornata di sabato 19 agosto, in Sicilia. Ci troviamo a Francofonte (provincia di Siracusa) dove una donna, una 40enne di nazionalità tunisina, ha lanciato daldella propria abitazione le sue due. Non è finita qui visto che, successivamente, hato di togliersi la vita. Il tutto sotto gli occhi di alcuni residenti che hanno assistito alla scena rimanendo sotto shock. Elisoccorso (Ansa Foto) Notizie.comSecondo quanto riportato da alcuni media e quotidiani locali pare che la donna abbia compiuto questo gesto dopo un momento di disperazione. ...

Una donna di 40 anni di origini tunisine si è gettata dal balcone del primo piano con in braccio le duedi sei mesi . Secondo le prime ricostruzioni, la donna si è buttata dopo un litigio con il marito , un lavoratore stagionale. Le due bimbe sono state protette dal corpo della madre e non hanno ...... un collasso del sistema elettriconel panico gli abitanti della California del Sud. Robert, ... lasciando da sole le sueadolescenti, Eva e Nell. In un clima di crescente tensione da ...In quel momento stavano passeggiando Monica Pioppi insieme al compagno e alle due17enni di ... "Una tragica fatalità che cinello sconforto", ha commentato il sindaco di Vignola, Emilia ...

Getta le figlie dal balcone “Nessuna lite col compagno che non era neanche in casa” BlogSicilia.it

Una donna di 40 anni si è lanciata dal balcone della propria casa a Francofonte, in provincia di Siracusa, con le due figlie di pochi anni in braccio. Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto, ...In Sicilia una donna si è gettata dal balcone con in braccio le sue due bimbe dopo una lite con il marito ma lui si difende: non era in casa ...