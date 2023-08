Gerry Scotti | un’estate da nonno felice! Nuova avventura con nipotini

La Corrida di, C'è posta per te con Maria De Filippi, Italia's Got Talent, "Avanti un altro" insieme a Paolo Bonolis. Lo piange tutta la comunità di Montesano.Nel 1999 prende parte come Letterina alla prima edizione di "Passaparola" condotto da. Contemporaneamente, inizia la sua formazione artistica presso il laboratorio teatrale della Scuola ...si gode un'estate da nonno. Il conduttore di Mediaset ha postato su Instagram uno scatto che lo ritrae con la sua prima nipotina, Virginia. Gioca in piscina e scrive: 'Non è adorabile'. ...

Gerry Scotti, estate da nonno con la piccola Virginia TGCOM

Montesano Salentino (Lecce), 21 agosto 2023 – Uccio show era il suo nome d'arte. Antonio Bitonti, 72 anni, è morto questa mattina sotto un treno alla stazione di Montesano Salentino (Lecce), il suo ...C'è una foto di Gerry Scotti insieme alla sua nipotina che ha fatto emozionare i fan sul web. Insieme sono tenerissimi.