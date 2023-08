Genova | donna di 61 anni presa a sassate da uno sconosciuto | è in fin vita

Unadi 61 anni è in fin di vita dopo essere stata aggredita a sassate da uno sconosciuto mentre si trovava vicino ai giardini 10 Maggio, nel quartiere Struppa di. Gli agenti delle volanti ...Via Teresa Durazzo Pallavicini, ore 17.30 La Polizia diha arrestato un 23enne per rapina denunciandolo anche per atti persecutori. Gli agenti delle ...la richiesta d'aiuto di una giovane...vedi ancheaggredita da un cinghiale in spiaggia a Voltri Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Facebook , clicca su Gestisci cookie ...

Genova, donna presa a sassate nei giardini 10 Maggio: ricoverata in ospedale Il Secolo XIX

Una 61enne è stata aggredita a Genova ed è ora ricoverata in fin di vita: la donna è stata colpita a sassate da un senzatetto, mentre si trovava vicino ai giardini 10 Maggio, nel quartiere Struppa. Gl ...Una donna di 61 anni è in fin di vita dopo essere stata aggredita a sassate da uno sconosciuto mentre si trovava vicino ai giardini 10 Maggio, nel quartiere Struppa di Genova. Gli agenti delle volanti ...