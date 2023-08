(Di lunedì 21 agosto 2023) Ogni giorno ha la sua pena e tu daccela la nostra pena, tu Dio delle città e delle immensità dacci oggi la nostra cazzata quotidiana sul nostro quotidiano mainstream, organo del woke che ormai s’è venduto ogni decenza, ogni intelligenza “a buon prezzo, si sa” o almeno speriamo, perché svendersela per un piatto di fagioli sarebbe peggio. Diciamo quel modo di fare informazione sull’inconsistente, ma demenziale, che Unione Europea comanda, coi birignao del caso, “i giovani non scopano, i giovani hanno l’ansia da prestazione”, i giovani se trombano lo fanno come l’Uomo Ragno che però non è uomo, è un celenterato, e passano da un’ansia climatica a una tendina a una percezione bucaiola a una pulsione criminal-stilistica. Ma vedi un po’ se il, un tempo, molto tempo fa, principale organo della borghesia mercadora milanese e nazionale deve perdere tempo in un servizio, ...

Generazione maranza: il Corriere difende chi terrorizza Milano Nicola Porro

Il termine dispregiativo è l'unione di «marocchino» e«zanza». In città sono protagonisti di episodi di micro criminalità: aggressioni per rubare collanine o per vantarsi sui social. I sociologi: «Figl ...