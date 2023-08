Generale Vannacci | “Sono stato avvicendato | non destituito Vedremo i fatti addebitati Non ho offeso nessuno”

(Di lunedì 21 agosto 2023) "Non ho sentito il ministro Crosetto, ho letto le sue dichiarazioni sui giornali. E non ho ricevuto alcuna notifica di provvedimenti. Ioalla guida dell'Istituto Geografico Militare dalla mezzanotte di oggi, 21 agosto 2023. Nonrimosso dal mio incarico".

Ilha poi aggiunto: " Ho comandato sicuramente degli omosessuali , se qualcuno di loro si è sentito discriminato da me, mi denunci: sono sicuro che nessuno lo farà". Sulla ...... però, hanno espresso forti dubbi su una caccia alle streghe che, paradossalmente, fa proprio il gioco del. "Parole di buon senso". Sgarbi difende il libro di'Mi pare chiaro che la ...Lo ha detto a 'Morning News' su Canale 5 ilRoberto, in merito alle polemiche sul suo libro 'Il mondo al contrario'. "Il ministro Crosetto non l'ho sentito, non è tenuto a chiamarmi ...

Il generale Vannacci insiste: «Il libro Non cambierei nulla. I gay Intoccabili e privilegiati» Open

Il presidente di Anpi coglie il punto più politico del caso Vannacci, il generale rimosso dal comando dell'Istituto geografico militare dopo la pubblicazione del suo libro con numerosi passaggi di ...Il caso Vannacci e le potenziali ambizioni del generale agitano le acque postferragostane della politica e del governo Meloni I Graffi di Damato A dispetto della “blindatura” attribuita da Repubblica ...