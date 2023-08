GdS – Marco Pellegrino al Milan | le cifre e la trattativa con il Platense

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 21 agosto 2023) 2023-08-20 12:52:43 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla Gazzetta dello Sport: Accordo tra il club rossonero e e quello argentino: il difensore classe 2002 contro il River non era tra i convocati La sensazioni stavano diventando sempre più positive col passare delle ore, e infatti è arrivata la fumata bianca:hanno trovato l’accordo per il trasferimento in rossonero di, difensore centrale di 21 anni. L’accordo è stato trovato sulla base di 3 milioni per il cartellino, a cui occorre aggiungere i bonus e la percentuale per la futura rivendita. Unache era ben incanalata già da qualche giorno e che ha svoltato quando il presidente delè volato ao per ...