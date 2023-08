GdS – Calciomercato Milan | Jovic tra notti in macchina e i dubbi Real

(Di lunedì 21 agosto 2023) 2023-08-20 18:31:19 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta dello Sport: Il centravanti serbo è il piano B dei rossoneri per l’attacco. L’ultima stagione a Firenze è stata di alti e bassi, con buone prestazioni alternate a gare da dimenticare. E un atteggiamento rivedibile Un appiglio potrebbe arrivare dai colori. Se non altro, perché con il rossonero addosso Lukasi è trovato più che bene ai tempi dell’Eintracht Francoforte. Il periodo d’oro tedesco era stato utile per risollevare alla grande una parentesi inconsistente al Benfica. Stavolta, l’accostamento cromatico potrebbe trattenerlo in Italia e farlo ripartire dal, dopo un’annata così così alla Fiorentina. Ipotesi che potrebbe diventare un discorso concreto nei giorni più caldi del mercato, anche se va detto con onestà che Luka non è al primo posto ...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il Palermo è pronto a mettere in atto il piano B . Ildei rosa prende una piega inaspettata: le trattative per Morutan ( ) e Prati ( ) si complicano, così il d.s. Leandro Rinaudo lavora sulle alternative . Alessandro Arena, sulle pagine del ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 A meno di 25 giorni dalla fine del, il Palermo punta ad ultimare il centrocampo, non soltanto con colpi in entrata ma anche con delle cessioni. Il 'Giornale di Sicilia' si sofferma sulla trattativa per Morutan, ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Sirene di mercato per Dario Saric . Secondo quanto riportato sul Giornale di Sicilia, si registra un timido interesse del Bari per il ...

Calciomercato Palermo, GdS: “Ecco Lund. Solo due ‘buchi’: Rivas, Verre e Redondo…” Mediagol.it

Inizio sottotono per Di Mariano e Insigne. Adesso Corini si aspetta un cambio di passo Ancora a fari spenti – Le ali non sono riuscite a creare la superiorità, i difensori pugliesi hanno vinto tutti i ...Il punto sul calciomercato del Palermo. Questione di ore per Lund, mentre per Corini restano da coprire centrocampo e attacco.