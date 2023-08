(Di lunedì 21 agosto 2023) Una 'malvagià aidel' - La, 33 anni, non era presente alla lettura della sentenza, visto che aveva scelto di restare in cella e non presentarsi in aula, scatenando forti ...

Gb, infermiera condannata per l'omicidio di 7 neonati - 'Li ha uccisi per attirare l'attenzione'. Letby è stata condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per aver ucciso sette neonati e tentato di assassinarne altri sei mentre lavorava nel reparto di maternità del Countess of Chester.

Gb, condannata all'ergastolo l'infermiera che ha ucciso 7 neonati | Il giudice: "Malvagia ai limiti del sadismo" TGCOM

Condanna all'ergastolo per Lucy Letby senza possibilità di ottenere la libertà condizionale. L'infermiera inglese Lucy Letby è stata condannata all'ergastolo per aver ucciso sette neonati e tentato di ...Il ministro: “Lui è stato additato come un pericolo, prima di commentare e giudicare è giusto conoscere e capire" ...