Gabriele Procida verso la consacrazione internazionale con l’Italbasket

(Di lunedì 21 agosto 2023) Voglia di continuare il percorso di crescita sognando, perché no, l’NBA. Il nostroè attualmente sotto contratto con Alba Berlino, club importante tedesco, e le buone prestazioni messe in campo con la compagine berlinese gli hanno spalancato le porte dei Mondiali 2023 di basket chedisputerà dal prossimo 25 agosto nelle Filippine (esordio con Angola). Il ragazzo è apparso estremamente concentrato sulla rassegna iridata parlando di un “sogno che si è avverato”. Le dichiarazioni diprima dell’inizio dei Mondiale 2023 di basket (Credit foto – FIBA Basketball)“Anche se sto per mettere piede sulle scalette dell’aereo ancora non ho realizzato bene. Ma ci sono e mi sento onorato. È sempre stato un sogno nel cassetto che ora si avvera – queste le parole di ...

... 205, Ala, Virtus Segafredo Bologna) #35 Mouhamet Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Río Breogán " Spagna) #40 Luca Severini (1996, 204, Ala/Centro, Bertram Yacht Tortona) #50 Gabriele Procida (2002, 200, Guardia/Ala, Alba Berlino - Germania)

Gabriele Procida: Io come Datome Paragone azzardato RealOlimpiaMilano

