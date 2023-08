Frosinone | tampona il fidanzato al semaforo con la moto | è in codice rosso

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 21 agosto 2023) Un assurdo incidente ha coinvolto domenica mattina una giovane coppia di Piedimonte San Germano, in provincia di, sulla via Casilina. Il ragazzo, secondo quanto scrive Il Messaggero, è statoto dalla sua fidanzata mentre era fermo ala bordo della sua. La donna non si sarebbe infatti accorta che era scattato, lui si è fermato invece ad attendere il verde e lei lo ha travolto inavvertitamente con l'auto. Le condizioni del giovane, subito portato in ospedale in, sono serie: soccorso dagli operatori del 118, ha riportato una trauma alla colonna vertebrale e alla gamba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassino.