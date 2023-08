Franca Gandolfi | chi era la moglie di Domenico Modugno | “Era un Don Giovanni ed era geloso”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 21 agosto 2023) Dal matrimonio disono nati te figli: Marco nel 1958, Massimo e Marcello nel 1966: “In famiglia Domenico era come l’avete visto nella fiction Volare: un vulcano. Era un uomo travolgente, sempre allegro, ironico. E poi era molto simpatico. Nei 43 anni trascorsi insieme abbiamo superato tante difficoltà ma non mi sono mai annoiata un giorno”, ha concluso la vedova. Durante la puntata di Domenica In del 10 gennaio,ha chiamato in diretta per fare quattro chiacchiere con Giuseppe Fiorello, che torna nei panni di Domenico Modugno nella serata evento “Penso che un Sogno Così” in onda questa sera, lunedì 11 gennaio, alle 21.25 su Rai 1. “Moriva di paura a Sanremo perché era la prima volta che cantava senza chitarra. Non voleva fare il cantante, ma l’attore. E ...