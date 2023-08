Forte scossa di magnitudo 5 1 | paura in tutta la città

Leggi su tvzap

(Di lunedì 21 agosto 2023) Social. . In geofisica, il terremoto, detto anche sisma otellurica, è una vibrazione o assestamento della crosta terrestre, provocato dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. Questa volta a tremare non è stata l’Italia. Mentre è alle prese con l’uragano Hilary, la California meridionale è stata colpita da un terremoto di5.1. Lo ha reso noto l’US Geological Survey.Leggi anche: Terremoto in Italia,tra i residenti: dov’è successo Leggi anche:di terremoto 5.2 provoca danni e feriti: dov’è successo Leggi anche: Caterina Balivo sente un terremoto ma non è come pensa: cos’è successo Leggi anche: Terremoto in Italia,nella notte: dov’è successo California, terremoto di5.1: ...