Formazione e lavoro | da settembre in arrivo la nuova piattaforma web | mancano però le istruzioni

(Di lunedì 21 agosto 2023) Per capire come funzionerà Siisl il riferimento è un decreto interministeriale di 10 articoli atteso in Gazzetta ufficiale nei prossimi giorni. Transiteranno in Siils i richiedenti e i beneficiari le ...

Un sondaggio tra i datori dicondotto al World Economic Forum, pubblicato in un report di ... spiega Sameer Maskey, fondatore della società di tecnologia esull'IA Fusemachines, sarà ...Questa piattaforma è accessibile anche da parte di coloro che riceveranno il Supporto allaper avere tutte le indicazioni sui corsi di. La seconda piattaforma è il ...... i corsi disono svariati e il gruppo ha ottenuto in Italia la certificazione UNI ISO 45001:2018 relativa ai sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul. Oltretutto, in ottica ...

Come funzionerà il Supporto per la formazione e il lavoro Il Post

"Gli occupabili escono dal Reddito di cittadinanza - spiega - per accedere, se decideranno di aderirvi, al Supporto per la formazione e il lavoro, gestito ...Pubblicati dal Ministero del lavoro due decreti attuativi delle disposizioni introdotte dal Decreto lavoro in tema di SIISL e Supporto per la formazione e lavoro. Tutti i dettagli, con particolare ...