Foglie di fico | proprietà e usi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 21 agosto 2023) L’albero diè una pianta antica che dona deliziosi frutti e preziose, cuoriformi e lobate, facilmente riconoscibili. Furono loro a coprire le nudità di Adamo ed Eva, ed è quindi la seconda pianta citata nella storia, dopo il melo. Appartiene alla famiglia delle Moracee ed è originaria della Siria. Ledisono altamente benefiche e contengono numerosissime virtù. Una delle loro peculiarità consiste nel lattice contenuto nell’asta. Quella sostanza biancastra che gocciola quando le stacchiamo dal ramo è un portento per l’epidermide ed eliminare duroni, porri e addirittura le verruche. Basta appoggiarla in loco facendo bene attenzione a non fuoriuscire dall’area interessata. Lasciare agire fino a quando la zona non si ammorbidisce, poi bagnare con acqua calda. Allo stesso modo, attenua il prurito da ...