Focolaio di antrace in Russia | al confine con l’Ucraina | sigillata un’area di 1 400 chilometri quadrati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) Oltre 1.400che per almeno tre mesi saranno inaccessibili. Sigillati. L’area nella regione russa di Voronezh, nel sud ovest del Paese, alconè stata chiusa a causa di undie il governatore della regione, Alexander Gusev, ha dichiarato lo stato di emergenza. Banditi anche lo spostamento e il macello di bestiame, l’esportazione di carni e latticini, così come la produzione e l’esportazione di alimenti per animali. Sono state adottate “misure preventive ed epidemiologiche” per localizzare il, si precisa. L’è una infezione batterica che può essere trasmessa all’uomo, anche con contatto diretto con le spore o con animali infettati. Il mese scorso, diversi residenti della regione di ...