Floridiana | vandalizzato il tempietto Ragozzino | “Problema sicurezza | inascoltati miei sos”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiilionico della Villa, imbrattato ieri con lo spray. Sulle colonne e i muri del padiglione, nell’area del Belvedere, sono comparsi anche disegni osceni. Non è certo la prima volta, in questi anni. L’episodio si inserisce nel “molto grave” dello storico parco del Vomero, denuncia Marta, direttrice regionale Musei Campania. Non solo i vandali, infatti, minacciano la. Ci sono anche “maniaci e drogati – spiega– che si infilano dietro le transenne”. Le progressive riaperture di aree del parco, peraltro, in questi anni hanno tolto spazi ai malintenzionati. Ma l’allarmeresta. Su 24 ettari di superficie – secondo i dati ...