Flavio Montrucchio e la nuova stagione di Primo appuntamento | ritorno in tv e prossimi impegni

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 21 agosto 2023) Torna in tv uno dei volti più amati dal pubblico:, apprendiamo da TVBlog, sarà ancora una volta alla guida disu Real Time. Ma non solo televisione per l’eclettico artista, ci sono anche altri progetti all’orizzonte. Ecco tutte le anticipazioni.e ilsu Real Time con, il dating show prodotto da Stand By Me, si accinge a ritornare in prima serata su Real Time dal 5 settembre., confermatissimo alla conduzione, sarà pronto ad accogliere single desiderosi di vivere una serata diversa dal solito, nella speranza di iniziare una...