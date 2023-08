Flavio Briatore | la foto delle vacanze con entrambi i figli | Nathan Falco e Leni Klum

"Stiamo andando a Forte dei Marmi e una cosa che notavo è che non vedi una macchina italiana". Inizia così la riflessione delusa diche affida ai suoi social network. Si stava dirigendo in Toscana e proprio da dentro la sua auto ha deciso di riprendersi e lamentarsi, senza risparmiare una frecciata alla Fiat. "La ...... gli utenti sostenevano, dunque, che Elisabetta Gregoraci e il figlio fossero su quella barca solo grazie a. Che poi non sarebbe nemmeno la prima volta che alla showgirl vengano ...è davvero un fiume in piena. Durante il viaggio in auto verso Forte dei Marmi, l'imprenditore ha deciso di affidare ai social una riflessione da condividere con i propri follower: "...

«Stiamo andando a Forte dei Marmi, ma una cosa che notavo è che non si vede più una macchina italiana»: Flavio Briatore condivide con i ...Flavio Briatore, in viaggio verso Forte dei Marmi, si è lasciato andare a commenti non troppo carini nei confronti della ...