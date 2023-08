Fiuto per gli affari | Luigi Berlusconi | dove ha appena investito i soldi

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il Corriere della Sera ha dedicato un focus ae alla sua attività di investimento attraverso la H14, la holding che raggruppa gli interessi dei tre figli minori del Cavaliere, quindi anche di Barbara ed Eleonora. In attesa che tutti gli eredi accettino le volontà contenute nel testamento dell'ex premier,ha deciso di “guidare” la holding all'estero. “Sceglie uno dei business chiave per l'industria - si legge sul Corriere della Sera - vale a dire la certificazione per l'attività di logistica per l'industria farmaceutica. La H14 ha infatti aderito a un round di raccolta di capitali lanciato dalla startup tedesca Qualifyze che ha raccolto 12 milioni di dollari di mezzi freschi da un gruppo diri che ne sta sostenendo lo sviluppo”. Il modello di ...

...eccezionale ha permesso di concludere, con successo, una serie di controlli antidroga. Come accaduto nel fine settimana di Pentecoste , le unità cinofile sono nuovamente entrate in azione...Klopp è un grande fan di Chiesa, crede che abbia caratteristiche molto simili a Salah,velocità e tecnica ma anche e soprattuttoil gol. Possibile che i Reds non guardino all'ex ...Il centravanti norvegese del Manchester City riassume tutte le caratteristiche di un bomber di razza: buona tecnica, straordinarioil gol, prepotenza fisica, capacità di farsi trovare pronto in ogni occasione. Una macchina da reti, incapace di accontentarsi. Un purosangue che terrorizza le difese avversarie e sembra ...

Luigi Berlusconi, "fiuto per gli affari": dove ha appena investito i soldi Liberoquotidiano.it

L'inedito Il teatro certamente di Andrea Camilleri e Dacia Maraini che per la prima volta approfondisce la prigionia vissuta nel campo di concentramento giapponese con la famiglia, quando aveva sette ...Il centravanti era riuscito a sbloccare il match con un gol da bomber vero, una spaccata che può riuscire solo a chi di pallone ne ha masticato parecchio e il fiuto per la rete non l’ha mai perso.