Fisco | Leo Mef | “Lotta evasione resta nostra priorità | con nuove tecnologie cambiamo passo e colmiamo tax gap”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il viceministro spiega all'Adnkronos i punti salienti della nuova convenzione sottoscritta con l'Agenzia delle Entrate, sottolineando l'importanza della collaborazione con contribuenti e nuovi strumenti come l'intelligenza artificiale Contrasto all’con un incremento degli incassi di 2,8 miliardi da qui al 2025,tra cui l’intelligenza artificiale, un rapporto più collaborativo con cittadini e imprese e l’introduzione della dichiarazione precompilata: sono i punti salienti della nuova convenzione triennale sottoscritta tra il Mef e l’Agenzia delle entrate su cui Adnkronos ha raccolto il commento del viceministro dell’Economia Maurizio Leo. “Laall’fiscale rimane una delle nostre. Non abbassiamo la guardia, come qualcuno vorrebbe far ...