Firenze | protesta in Santa Croce | ' Camion per la raccolta dei rifiuti parcheggiati davanti alla basilica'

(Di lunedì 21 agosto 2023) La testimonianza di un residente: 'È questa l'immagine che vogliamo dare di? Non è solo una questione di decoro, ma anche di rispetto per i turisti'

La testimonianza di un residente: 'È questa l'immagine che vogliamo dare diNon è solo una questione di decoro, ma anche di rispetto per i turisti'... la città simbolo del caro affitti, per discutere come portare avanti questa. "La prima ... La capitale è al terzo posto con una media di 463 euro, quartadove il costo per una singola ...La lorostride con le luci della Serata in Bianco. O era la Serata Frizzante Nessuno lo ... Quel che si ricorda è però il momento d'imbarazzo per quel flash mob avvenuto sulla Costa, ...

Firenze, protesta in Santa Croce: "Camion per la raccolta dei rifiuti ... LA NAZIONE

La testimonianza di un residente: "È questa l'immagine che vogliamo dare di Firenze Non è solo una questione di decoro, ma anche di rispetto per i turisti" ...Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze, si inserisce in una più ampia attività concertata con l’Autorità di Pubblica Sicurezza fiorentina e ...