(Di lunedì 21 agosto 2023) Lettera al ministro dell'Interno per chiedere di "aumentare la dotazione degli organici delle Forze dell'ordine per il nostro territorio"

Firenze, il sindaco Nardella a Piantedosi: "Servono 200 agenti in più"

FIRENZE – “Mancano almeno 200 agenti per garantire la sicurezza di Firenze”. Lo scrive il sindaco, Dario Nardella, in una lettera al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Il sindaco ricorda che ...Lettera al ministro dell'Interno per chiedere di “aumentare la dotazione degli organici delle Forze dell’ordine per il nostro territorio” ...