Finisce senza gol fra Torino e Cagliari

(Di lunedì 21 agosto 2023) Partita equilibrata, giusto un punto a testa- Avvio promettente, poitirano il fiato e il pareggio (0-0), alla fine, è giusto. I sardi crescono nella seconda parte di gara dove prendono anche le redini della partita ma, nel complesso, i granata non demeritano il punto. Si c

Nel finale uno sfondamento di Oristanio con tiro da pochi metri e palla che attraversa l'area di rigore efuori. Nella ripresa percussione in area di Radonjic (5') che tira da pochi passi ma ...Ancora Torino al 59', con un bel destro di Vojvoda chefuori di poco. Per il Cagliari, è ... per il Cagliari è Pavoletti a provare a impensierire Milinkovic, masuccesso. Nel finale di ...Al termine di una ripresa dai ritmi decisamente più bassi eparticolari sussulti rispetto ad una prima frazione molto gradevole Torino e Cagliari si dividono la posta in palio. Nella seconda metà di gara Juric ha provato diverse varianti tattiche, ma la ...

Torino-Cagliari senza gol all’esordio: la sfida Juric-Ranieri finisce 0-0 Tuttosport

TORINO (ITALPRESS) – Avvio promettente, poi Torino e Cagliari tirano il fiato e il pareggio (0-0), alla fine, è giusto. I sardi crescono nella seconda parte di gara dove prendono anche le redini della ...