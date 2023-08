Finisce senza gol fra Torino e Cagliari

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 21 agosto 2023)(ITALPRESS) – Avvio promettente, poitirano il fiato e il pareggio (0-0), alla fine, è giusto. I sardi crescono nella seconda parte di gara dove prendono anche le redini della partita ma, nel complesso, i granata non demeritano il punto. Si comincia con una gran parata di Radunovic (4?) sulla girata di testa di Sanabria da corner. Azzi risponde di destro (7?), palla alta. Sanabria è un falco, al 14? ruba palla a Dossena ma Ricci non trova la porta. Ilsfiora il vantaggio al quarto d’ora con Nandez che prende palla a Buongiorno e tira di destro: superlativo Milinkovic-Savic che vola sotto l’incrocio per evitare il vantaggio sardo. Partita godibile in questo avvio. Schuurs, di testa, al 18?, fa gridare al gol poi il match si spegne complice anche il gran caldo. Alla mezz’ora grande ...