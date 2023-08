Finale ATP Cincinnati 2023 | Djokovic-Alcaraz | la sfida in replica 24 ore su Sky Sport!

(Di lunedì 21 agosto 2023) Una partita che ci rimarrà nel cuore e nel cervello. Ladel Masters1000 ditra Novake Carlosè stata dai contenuti epici, senza ombra di dubbio, per la qualità tennistica espressa e le componenti emotive annesse. Unadurata quasi quattro ore di gioco, un record per match al meglio dei tre set nel circuito ATP, in relazione alla famiglia dei 1000.hanno toccato vette da rimanere a bocca aperta. Per celebrare la bellezza di questo incontro, Sky Sport dedica, oggi 21 agosto, una giornata intera a questa partita, mandata in onda insu Sky Sport Tennis (), in streaming su NOW. Il tutto andrà in onda in un’alternanza di repliche integrali, sintesi, highlights dei colpi ...

