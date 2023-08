Film in uscita questa settimana al cinema 21 agosto – 27 agosto

(Di lunedì 21 agosto 2023) Scopriamo quali sono i film inneiitaliani nelladal 21al 27. sostieni No#News e visita il nostro sponsor sostieni No#News e visita il nostro sponsor CANNIBAL HOLOCAUST Data di: 212023 Regia di Ruggero Deodato Con Paolo Paoloni, Luigina Rocchi, Carl Gabriel Yorke, Luca Barbareschi Genere Drammatico Produzione Italia, 1980 Durata 95 min OPPENHEIMER Data di: 232023 Regia di Christopher Nolan Con Dylan Arnold, Olli Haaskivi, Matthew Modine, Dane DeHaan Genere Biografico Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 180 FOLLOWING Data di: 23 ...

... un indizio già anticipato nel nuovo volume ina settembre 2023 e intitolato Thor: Love and ...affidato a Chris Hemsworth e condiviso alcune delle sue idee per un possibile quinto, come ...Ilè inil 31 agosto con Movies Inspired.'Questo- spiega il regista Remo Schellino - completa la trilogia legata al nascere, al vivere ... emotivo e culturale dove la morte è raccontata nella circolarità della vita, comeda un ...