Festival dei Sapori e 50° Sagra del Cecatiello | al via gli allestimenti a Paupisi

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProcedono senza sosta i preparativi per ildeie degli Artisti di Strada – 50esimadelin programma a fine agosto a. I giovani della Pro Loco, capitanati dal presidente Dario Orsillo, stanno addobbando le strade dida diverse settimane e già in paese si sente aria di festa a pochi giorni dall’apertura del sipario su una kermesse tanto attesa. Strade del Borgo che si stanno addobbando a festa con girandole colorate, ombrelli colorati, addobbi floreali, illuminazioni particolari e tanto altro che andranno a creare le condizioni per accogliere e far sentire a proprio agio tutti gli ospiti con scenografie particolari che andranno a caratterizzare ancora di più le stradine di questo meraviglioso borgo ai Piedi del ...

