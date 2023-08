Fervono i preparativi a Pieve Santo Stefano per la 45esima edizione del Palio dei Lumi

(Di lunedì 21 agosto 2023) Una 'tenzone' fra i quattro rioni diche si sfidano dal 1978 in una competizione di 'Calcio in Costume'

Arezzo, 21 agosto 2023 – Fervono i preparativi a Pieve Santo Stefano per la 45ma edizione del Palio dei Lumi dell'era moderna. Una "tenzone" fra i quattro rioni di Pieve che si sfidano dal 1978 in una ...Fervono i preparativi a Pieve Santo Stefano per la 45ma edizione del Palio dei Lumi dell'era moderna. Una "tenzone" fra i quattro rioni di Pieve che si sfidano ...