Femminicidi | Braga PD apre al confronto | “Ad una sola condizione”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Chiara, capogruppo del Pd alla Camera, in un’intervista a ‘La Repubblica’alsui: “Siamo disponibili, ma ad una”. Il Pdalla legge anti-. La proposta avanzata da Delmastro viene accolta da parte dei dem. “Siamo pronti a confrontarci – assicura Chiaraai microfoni de La Repubblica – ma il decreto non deve contenere misure spot“. Chiaraalla possibilità di un dialogo sulla legge anti-– Notizie.com – © AnsaLa capogruppo del Pd alla Camera in questa intervista garantisce la volontà del suo partito di “ragionare sulla legge. Fino a questo momento abbiamo visto che la maggioranza aveva altre ...

Chiara, capogruppo del Partito democratico alla Camera, ha fatto sapere in un'intervista a ... ma un serio impegno al contrasto aie alla violenza di genere. Articoli più letti Cos'è ...... e molto altro, la capogruppo del Pd alla Camera Chiaradopo l'appello del sottosegretario alla Giustizia Delmastro che su Repubblica ha proposto un patto bipartisan antiChiara, capogruppo del Partito democratico alla Camera, ha fatto sapere in un'intervista a ... ma un serio impegno al contrasto aie alla violenza di genere. Articoli più letti Cos'è ...

FEMMINICIDI, BRAGA: PRONTI AL CONFRONTO 9 colonne

“È imprescindibile avere la garanzia che non ci si fermi a misure spot che inseguono solo le tragedie di questi giorni, ma che dimostrino finalmente come siano necessari interventi strutturali sulla ...Circa la metà sono state ammazzate dal proprio partner o da un ex. In Parlamento si discute un inasprimento del Codice rosso ...